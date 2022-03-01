Грузовой состав сошёл с рельсов в Псковской области
На центральном переезде в Дно в Псковской области с рельсов сошёл грузовой состав, сообщает корреспондент газеты «Дновец».
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Фото: Газета «Дновец»
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Фото: Газета «Дновец»
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Фото: Газета «Дновец»
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Фото: Газета «Дновец»
-
Фото: Газета «Дновец»
-
Фото: Газета «Дновец»
-
Фото: Газета «Дновец»
-
Фото: Газета «Дновец»
-
Фото: Газета «Дновец»
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Фото: Газета «Дновец»
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Фото: Газета «Дновец»
Жертв нет. В настоящий момент движение через железнодорожный переезд закрыто.
Причины и подробности произошедшего уточняются.
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