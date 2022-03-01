Грузовой состав сошёл с рельсов в Псковской области

15:49, 01 марта 2022, ПАИ

На центральном переезде в Дно в Псковской области с рельсов сошёл грузовой состав, сообщает корреспондент газеты «Дновец».



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»





















Жертв нет. В настоящий момент движение через железнодорожный переезд закрыто.

Причины и подробности произошедшего уточняются.