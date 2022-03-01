Два автомобиля столкнулись в Невеле
В Невеле на улице Ленкоммуны водитель автомобиля ВАЗ-2115 превысил скорость и столкнулся с автомобилем «Нива», передает корреспондент Псковского агентства информации.
Как сообщают с места происшествия, водитель ВАЗа имеет сильные признаки алкогольного опьянения, от госпитализации отказался.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники скорой помощи, пожарной службы и ГАИ.
Обстоятельства выясняются.
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