Реализацию проекта по сопровождению лиц с ментальной инвалидностью обсудили Михаил Ведерников и Андрей Царев

16:15, 01 марта 2022, ПАИ

1 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с директором Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, членом Общественной палаты Российской Федерации от региона Андреем Царевым. Главный вопрос — реализация концепции развития системы комплексного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью, которая утверждена летом прошлого года. В основе концепции — комплекс мероприятий по ранней помощи, сопровождению, образованию людей с ментальной инвалидностью, который позволит обеспечить их социализацию и адаптацию к обычной жизни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Андрей Царев рассказал Михаилу Ведерникову о том, что уже удалось сделать в этом направлении. Так, ведется разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений для открытия в Пскове реабилитационного отделения для детей с ДЦП. В рамках концепции на базе псковской общеобразовательной школы № 47 созданы учебные классы для детей с тяжелой формой инвалидности. При поддержке регионального гранта НКО, в рамках проекта «Первый раз в особый класс», подготовлены специалисты и приобретено специализированное оборудование. С детьми помимо учителей работают логопед, дефектолог, психолог и специалист по двигательному развитию.

В этом году дополнительные классы для детей с особенностями развития появятся и в других муниципальных школах. Летом планируется провести инклюзивный фестиваль «Другое искусство».

Отдельно стороны затронули вопрос организации лечения и протезирования зубов совершеннолетних с ментальной инвалидностью под общим наркозом. Андрей Царев отметил, что это очень острый вопрос для многих взрослых, которым требуется врачебная помощь. Сейчас, чтобы получить различные виды стоматологических услуг, родители людей с особенностями развития вынуждены уезжать в другие регионы. Губернатор поручил комитету по здравоохранению проработать вопрос по организации лечения и протезирования зубов этой категории совершеннолетних.

Также в рамках рабочей встречи речь зашла и о создании единой региональной базы данных людей с ментальной инвалидностью, что позволит обеспечить межведомственное взаимодействие между всеми вовлеченными в работу специалистами сфер здравоохранения, образования, социальной защиты. Она создается для обмена сведениями о людях, которые нуждаются в постоянном сопровождении, что позволит адресно и наиболее полно оказывать им социальную поддержку. Сейчас идет разработка необходимого программного обеспечения.