Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реализацию проекта по сопровождению лиц с ментальной инвалидностью обсудили Михаил Ведерников и Андрей Царев

1 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с директором Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, членом Общественной палаты Российской Федерации от региона Андреем Царевым. Главный вопрос — реализация концепции развития системы комплексного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью, которая утверждена летом прошлого года. В основе концепции — комплекс мероприятий по ранней помощи, сопровождению, образованию людей с ментальной инвалидностью, который позволит обеспечить их социализацию и адаптацию к обычной жизни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Андрей Царев рассказал Михаилу Ведерникову о том, что уже удалось сделать в этом направлении. Так, ведется разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений для открытия в Пскове реабилитационного отделения для детей с ДЦП. В рамках концепции на базе псковской общеобразовательной школы № 47 созданы учебные классы для детей с тяжелой формой инвалидности. При поддержке регионального гранта НКО, в рамках проекта «Первый раз в особый класс», подготовлены специалисты и приобретено специализированное оборудование. С детьми помимо учителей работают логопед, дефектолог, психолог и специалист по двигательному развитию.

В этом году дополнительные классы для детей с особенностями развития появятся и в других муниципальных школах. Летом планируется провести инклюзивный фестиваль «Другое искусство».

Отдельно стороны затронули вопрос организации лечения и протезирования зубов совершеннолетних с ментальной инвалидностью под общим наркозом. Андрей Царев отметил, что это очень острый вопрос для многих взрослых, которым требуется врачебная помощь. Сейчас, чтобы получить различные виды стоматологических услуг, родители людей с особенностями развития вынуждены уезжать в другие регионы. Губернатор поручил комитету по здравоохранению проработать вопрос по организации лечения и протезирования зубов этой категории совершеннолетних.

Также в рамках рабочей встречи речь зашла и о создании единой региональной базы данных людей с ментальной инвалидностью, что позволит обеспечить межведомственное взаимодействие между всеми вовлеченными в работу специалистами сфер здравоохранения, образования, социальной защиты. Она создается для обмена сведениями о людях, которые нуждаются в постоянном сопровождении, что позволит адресно и наиболее полно оказывать им социальную поддержку. Сейчас идет разработка необходимого программного обеспечения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Празднуете ли вы Масленицу?
Проголосовать >>>

01 марта 2022

Netflix остановила работу над всеми российскими оригинальными проектами
01 марта 2022

Исследование: Telegram-каналы стали одной из важных составляющих мировой информационной войны
01 марта 2022

Правительство запустит новый портал для публикации проверенной информации

01 марта 2022

Telegram-канал «Псковские новости» лидирует по индексу цитируемости по итогам февраля
01 марта 2022

Временные автобусные маршруты на период перекрытия движения по Советскому мосту (ИНФОГРАФИКА)
01 марта 2022

Память десантников 6-й роты почтили в Порхове
01 марта 2022

Россельхозбанк привлекает вклады под 20% в рублях и 6% в долларах США
01 марта 2022

Tele2 запускает тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...