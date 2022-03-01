Начался набор студентов на весенний проектный интенсив «От идеи к прототипу»

16:29, 01 марта 2022, ПАИ

Псковский государственный университет совместно с Университетом 20.35 объявляет о наборе студентов на весенний проектный интенсив «От идеи к прототипу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Участники программы в течение 12 недель будут работать над проектом под руководством наставников и экспертов. Итогом станет готовый продукт проекта. Кроме того, все участники получат бонусы от партнеров.

Вебинар-презентация проектного интенсива для студентов ПсковГУ состоится 2 марта в 16:00. Он подойдет для тех, кто занимается проектной деятельностью и хочет реализовать настоящий проект, а также для тех, кто только начинает пробовать себя в данной сфере.

Для получения ссылки на подключение к вебинару необходимо написать на почту projectlab@pskgu.ru письмо с темой «Интенсив».