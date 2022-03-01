До 8 марта продлён запрет на полёты в 11 аэропортов юга России

17:30, 01 марта 2022, ПАИ

Росавиация продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 8 марта, говорится в сообщении ведомства. Об этом пишет «Интерфакс».

«Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 2022 года 03:45 по московскому времени», - сообщило ведомство.

Полеты, таким образом, по-прежнему ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

«Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - добавили в ведомстве.

Росавиация утром 24 февраля, в день начала военной спецоперации России на Украине, закрыла 11 аэропортов на юге России до 2 марта.