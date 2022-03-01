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Общество

90 лет исполнилось газете Локнянского района «Восход»

Материалы из газеты от 17 ноября 1932 года

90 лет исполнилось газете Локнянского района «Восход». Как сообщили Псковскому агентству информации в издании, районная газета издаётся с 1932 года. Называлась она тогда «Коллективист», являлась органом Локнянского РК ВКП(б), райисполкома и райпрофсоюза.

Газета выходила один раз в пять дней, цена за один месяц составляла 30 копеек, за три месяца – 90 копеек, тираж – 2 500 экземпляров. Печаталась газета в посёлке Бежаницы в типографии газеты «Бежаницкая правда», так как в Локне типографии тогда ещё не было.

В газете освещались различные вопросы: создание колхозов, проведение коллективизации, посев и сборка урожая. Поднималась и политическая сторона, к примеру, публиковался список желающих вступить в партию, рассказывалось о работе комсомольской организации, публиковали победителей на выборах.

«Если говорить о сохранности газеты, то в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге можно увидеть удивительные экземпляры», – заметили в редакции.

Вот две статьи 1960-х годов:

Статьи из газеты «Коллективист» 1960-х годов

Статьи из газеты «Коллективист» 1960-х годов

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