90 лет исполнилось газете Локнянского района «Восход»
90 лет исполнилось газете Локнянского района «Восход». Как сообщили Псковскому агентству информации в издании, районная газета издаётся с 1932 года. Называлась она тогда «Коллективист», являлась органом Локнянского РК ВКП(б), райисполкома и райпрофсоюза.
Газета выходила один раз в пять дней, цена за один месяц составляла 30 копеек, за три месяца – 90 копеек, тираж – 2 500 экземпляров. Печаталась газета в посёлке Бежаницы в типографии газеты «Бежаницкая правда», так как в Локне типографии тогда ещё не было.
В газете освещались различные вопросы: создание колхозов, проведение коллективизации, посев и сборка урожая. Поднималась и политическая сторона, к примеру, публиковался список желающих вступить в партию, рассказывалось о работе комсомольской организации, публиковали победителей на выборах.
«Если говорить о сохранности газеты, то в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге можно увидеть удивительные экземпляры», – заметили в редакции.
Вот две статьи 1960-х годов:
Празднуете ли вы Масленицу?
Исследование: Telegram-каналы стали одной из важных составляющих мировой информационной войны
Временные автобусные маршруты на период перекрытия движения по Советскому мосту (ИНФОГРАФИКА)