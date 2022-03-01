Мужчина пострадал в результате столкновения КамАЗа с легковым автомобилем в Псковском районе

17:56, 01 марта 2022, ПАИ

В Псковском районе на 3-м километре по Ваулиногорскому шоссе произошло столкновение автомобиля КамАЗ с автомобилем «Рено», передает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















В результате дорожно-транспортного происшествия 60-летнего мужчину зажало в автомобиле «Рено». Сотрудники аварийно-спасательной службы деблокировали мужчину с помощью гидравлического инструмента и передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Подробности выясняются.