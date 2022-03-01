В Великолукском районе школьники почтили память десантников 6-й роты
1 марта в Першинской средней школе прошёл урок мужества и патриотизма «Мы помним – значит, вы живы», посвящённый памяти десантников 6-й роты. Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».
Урок провёл председатель региональной общественной организации содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Псковской области», региональный представитель Фонда памяти 6-й роты, ветеран боевых действий Алексей Скачков. Он рассказал ребятам о подвиге и гибели 84 десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника М. Евтюхина. Шла речь о жителей района гвардии рядовом Сергее Шикове, кавалере ордена Мужества.
Алексей Скачков также рассказал школьникам историю вооружённого конфликта в Донбассе и объяснил, что цель специальной миротворческой операции, проводимой российскими войсками, – сдержать националистов, притесняющих русскоговорящее население.
Для детей на занятии прошла викторина, победители викторины получили памятные подарки.
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