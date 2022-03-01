Вечер-реквием прошёл в Великолукском механико-технологическом колледже

21:32, 01 марта 2022, ПАИ

Для первокурсников Великолукского механико-технологического колледжа в рамках молодёжного объединения «Подросток» прошёл вечер-реквием, посвящённый трагическим событиям в Аргунском ущелье. Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Заведующая отделом информационной и библиотечной деятельности Великолукской центральной районной библиотеки Елена Сниткина рассказала юношам о геройски погибших в схватке с чеченскими боевиками на высоте 776 у селения Улус-Керт десантниках, среди которых был и их земляк Сергей Шиков. О нём ребята также услышали рассказ «Непойманный линь» из книги «Шаг в бессмертие».

Свидетельства непосредственных участников и очевидцев боя были представлены в фильме «Высота 776», снятом телеканалом РТР. Также был продемонстирован видеоклип на песню «19 лет» (исполнитель – Игорь Коничев), прозвучала песня «6-я рота» («Разорвало тишину в феврале далёком...») в исполнении Стаса Коноплянникова.

На протяжении мероприятия звучали стихи, посвящённые псковским героям-десантникам, в исполнении учащихся колледжа. Память бойцов 6-й роты присутствующие почтили минутой молчания.



Об установленных в разных городах и сёлах страны памятниках, бюстах погибших героев, а также аллеях Славы, заложенных в их честь, ребята узнали из презентации «Памятники 6-й роте». В заключение показали видеоклип на песню «Мёртвая гора».

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