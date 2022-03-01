Астрологический прогноз на март: с надеждой на перезагрузку

20:50, 01 марта 2022, ПАИ

Месяц начинается с тяжёлого соединения двух воинственных планет – Марса и Плутона. Эффект от этого соединения мы наблюдали в конце февраля. Ослабление напряжения можно наблюдать примерно 5-7 марта, когда соединение начинает расходиться. 6 марта Марс из Козерога переходит в Водолея, что также может способствовать снижению напряжённости.

Особо напряжённые дни – 2-4 марта. Аккуратнее во взаимоотношениях в близком кругу, возможны кризисные и конфликтные ситуации. Давно зревшее напряжение может прорваться и привести к серьёзным последствиям. Разорванные в этот период отношения потом будет восстановить чрезвычайно сложно. Проблемы могут быть и в финансовом секторе.

Новолуние 2 марта, характер которого задаёт тон всему предстоящему месяцу, произойдёт в знаке Рыб. А это значит, что весь месяц будут актуальны темы иллюзий, заблуждений, хаоса и искажений, в том числе в информационном поле. Навести порядок в мыслях и чувствах тоже будет сложно. Для отдельных людей важно, в какой именно дом индивидуального гороскопа попало новолуние: это конкретизирует ту сферу жизни, где все эти темы проиграются особенно остро.

В этот раз новолуние в соединении с вертексом, что указывает на фатальность и необратимость событий ближайшего месяца. Это как раз из той серии, что всё было предопределено заранее и избежать никак не возможно.

Рыбы – двенадцатый и последний знак Зодиака, и это даёт некоторую надежду на завершение сложных давних процессов.

Меркурий, планета, отвечающая за информацию и коммуникацию, в точном соединении с главным ограничителем Сатурном, а это значит, что можно ожидать усиления цензуры и запретов со стороны официальных инстанций и ужесточения условий, в том числе в сети Интернет.

В целом события в деловой жизни быстро развиваться не будут, возможны откаты назад и хаотичные метания.

10 марта Меркурий перейдёт в знак Рыб, и нас ждёт очередное усиление информационной войны и зашкаливающее количество фейковой информации. В повседневной бытовой коммуникации тоже можно ожидать искажений и эффекта испорченного телефона всем, кто работает в информационной сфере, всю поступающую информацию надо проверять гораздо тщательнее, чем раньше.

Тут же и затуманивающее разум соединение Солнца с Нептуном, что мешает трезвой оценке реальности. В середине марта не попадитесь на удочку мошенников.

Убыстрения всех процессов можно ожидать лишь в самом конце марта, когда Меркурий перейдёт в Овна (27 числа).

18 марта в полнолуние в знаке Девы можно ожидать кульминации процессов, связанных с поседневными или рабочими обязанностями. Если здесь была какая-то напряжённая ситуация, можно ожидать её пика и развязки. Если не поддаваться эмоциям и трезво мыслить, можно найти неожиданный выход из сложной ситуации. Также вблизи этого дня возможно обострение хронических заболеваний, проблемы со здоровьем, особенно сбои в работе желудочно-кишечного тракта и гормональной системы.

20 марта – день весеннего равноденствия, Солнце переходит в знак Овна, начинается астрологический новый год. Есть шансы на новую энергию, возможность перезагрузки, новые позитивные старты. Силы прибывают не только у природы, которая начинает пробуждаться от зимней спячки, но и у нас с вами. Не зря многие народы в этот день практикуют ритуалы, связанные с огнём, в том числе очистительные, и богами плодородия. Можно купить в этот день что-то новое.

Ещё один непростой период месяца – с18-го по 24-е число, когда Уран сделает квадраты к Марсу и Венере. Здесь можно ожидать резких, непредвиденных событий, внезапных поворотов сюжета, в том числе в финансовой сфере. Также высока вероятность травм и аварийных ситуаций.

Сил всем нам, выдержки и терпения в этот непростой период.