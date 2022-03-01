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Происшествия

Житель Новосокольников отправится в тюрьму за убийство знакомого рыбака

54-летнего жителя Новосокольников признали виновным в убийстве знакомого, сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 20 ноября 2021 года обвиняемый после рыбалки пригласил домой 44-летнего потерпевшего и стал с ним употреблять спиртные напитки в своей квартире в городе Новосокольники. Когда мужчины заговорили о жене злоумышленника, он схватил нож и ударил потерпевшего в спину. От полученного ранения последний скончался на месте преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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