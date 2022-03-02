В Псковской области продолжают искать пропавшего рыбака

12:11, 02 марта 2022, ПАИ

Продолжаются поиски рыбака, пропавшего на Псковском озере. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Спасатели распиливают на разных участках полыньи и погружаются в воду в поисках тела. В настоящее время поиски результатов не дали.

Ранее сотрудники водолазной областной аварийно-спасательной службы в ходе поиска 59-летнего рыбака на Псковском озере в районе деревни Большая Толба обнаружили и подняли мотособаку и вещи. 22 февраля мужчина уехал на мотобуксире на рыбалку и не вернулся.

Напомним, что 15 февраля на реке Большая Толба восемь человек на аэросанях опрокинулись в воду. Один из них погиб. Тело мужчины обнаружили 15 февраля поздно вечером.