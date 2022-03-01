Михаил Ведерников дал поручения для устойчивого функционирования экономики региона

22:11, 01 марта 2022, ПАИ

1 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл первое после перерыва заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. Совещание связано с введением беспрецедентного пакета санкций и ограничений по отношению к России и направлено на обсуждение первоочередных мероприятий по поддержке региональной экономики, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Нам всем бросили очень серьёзный вызов. Тем не менее наш регион на него ответить готов общими усилиями всех созидательных сил Псковской области, при поддержке президента и Правительства Российской Федерации. Наша задача сейчас — проанализировать сигналы, поступающие от бизнеса, рассмотреть возникающие проблемы, спрогнозировать развитие ситуации на ближайшее будущее», — заметил губернатор и добавил, что необходимо сформировать и обеспечить финансами пакет первоочередных мер поддержки экономики, который будет реализован в случае необходимости.

Что касается федеральной поддержки, Михаил Ведерников напомнил, что работа правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций переходит в режим оперативного штаба. По оценке губернатора, это позволит рассматривать предложения субъектов на федеральном уровне в максимально сжатые сроки.

Глава региона отметил, что должен быть возобновлён постоянный мониторинг системообразующих предприятий региона. В перечне сейчас находится 26 организаций общей численностью около 24 тысяс человек. «Как показывает первичный анализ, ситуация на сегодняшний день в большинству предприятий и организаций достаточно стабильная. Только у некоторых начинают возникать отдельные вопросы. Необходимо рассмотреть вопрос расширения перечня. Это позволит более тонко следить за ситуацией, держать руку на пульсе, чтобы, если потребуется, сформировать соответствующие меры поддержки или обратиться за федеральной помощью», — обратил внимание Михаил Ведерников.

Вице-губернатор Нинель Салагаева предложила включить в перечень системообразующих предприятий ещё семь крупных производственных организаций с высоким уровнем выручки и большим числом работников. Губернатор предложение поддержал. Михаил Ведерников попросил напомнить системообразующим предприятиям региона о работе с геоинформационной системой Минпромторга. Платформа позволит вести оперативный обмен данными, а также объединит всех участников в единое информационное поле.

Участники совещания также проанализировали ситуацию, которая сложилась у резидентов особой экономической зоны «Моглино» и других предприятий с иностранным участием. «Важно аккуратно провести работу с каждым, чтобы Псковская область не потеряла ни существующие, ни потенциальные рабочие места», — заметил губернатор. Ещё один затронутый вопрос касался подготовки к посевной. По словам главы региона, на основе анализа необходимо проработать действенные меры поддержки сельхозпредприятий, которые позволят провести весенний сев.

Отдельно рассматривались возможные риски в сфере жилищного строительства. Наибольшую озабоченность застройщиков вызывает повышение ставок в ипотечном кредитовании и в проектном финансировании. Вице-губернатор Василий Осипов представил предложения о поддержке отрасли, которые могут быть вынесены на рассмотрение федерального штаба.

Особое внимание губернатор попросил обратить на мониторинг ценообразования, чтобы цены на товары не поднимались искусственно. По его поручению в территориальное управление Федеральной антимонопольной службы будет направлено обращение максимально оперативно подключиться к анализу рынка.

«Ситуация непростая, но предыдущие годы для нас стали хорошей тренировкой, как работать в сложных, а иногда в экстремальных условиях. Вы свои задачи понимаете. Уверен, что общими усилиями мы все вызовы достойно встретим и все трудности преодолеем», — заключил Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что последующие заседания оперативного штаба пройдут с участием представителей бизнеса и руководителей структур по отдельным направлениям.