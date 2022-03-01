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Культура

Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра

1 марта российский режиссёр, человек с мировым именем Валерий Гергиев был отстранён от должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра. Одновременно отменяются концерты с его участием в различных странах мира, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Причина таких решений в том, что Валерий Гергиев отказался публично осудить действия Российской Федерации по защите её безопасности. «Неясно, чего все эти люди ожидали от звезды мирового уровня, от настоящего патриота своей страны, который навсегда вошёл в историю легендарным концертом в древнем амфитеатре Пальмиры и, конечно, своими гениальными работами на различных сценах всей планеты. Он поступил так, как на его месте поступил бы каждый порядочный человек, который любит свою страну», – говорится в сообщении.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал решение дирижёра, которого знает лично, и обратился в нему со словами поддержки: «Вы великий, настоящий мастер и настоящий патриот своей страны! Горжусь знакомством с вами. Мы вместе».

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