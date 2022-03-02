США закрывают небо для российских самолётов

07:48, 02 марта 2022, ПАИ

Власти США закрывают воздушное пространство страны для российских самолетов, заявил американский президент Джо Байден, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны». Об этом пишет ТАСС.

«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», - сказал он.

Запрет на полеты российских самолетов в воздушном пространстве США вступит в силу к концу дня 2 марта, говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства транспорта США.

Запрет будет касаться всех воздушных судов, «принадлежащих, сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных, зафрахтованных, арендованных или контролируемых лицами или в интересах лиц, которые являются гражданами России». «Это включает пассажирские и грузовые рейсы, регулярные и чартерные рейсы, что, по сути, означает закрытие воздушного пространства США для всех коммерческих авиаперевозчиков и других гражданских воздушных судов России», - добавили в американском ведомстве.