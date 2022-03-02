До +6 градусов ожидается сегодня в Пскове

08:19, 02 марта 2022, ПАИ

2 марта в Псковской области осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений слабый, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Температура днем +2...+7 градусов.

В Пскове без осадков. Температура днем +4...+6. В Великих Луках без осадков. Температура днем +3...+5.