До +6 градусов ожидается сегодня в Пскове
2 марта в Псковской области осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений слабый, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Температура днем +2...+7 градусов.
В Пскове без осадков. Температура днем +4...+6. В Великих Луках без осадков. Температура днем +3...+5.
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