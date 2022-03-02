Подрядчика оштрафуют за отставание от графика работ по замене лифта в Пскове

09:29, 02 марта 2022, ПАИ

24 февраля руководитель регионального оператора проконтролировал ход работ по замене лифтового оборудования в Пскове, сообщает Фонд капитального ремонта Псковской области.

В доме №90б на улице Инженерной работы начались с нарушением графика. Подрядчик остановил лифты и приступил к демонтажу старого лифтового оборудования. В связи с невыполнением графика производства работ по указанному адресу подрядной организации ООО «Невский лифт» выставлены штрафные санкции.

На данный момент в домах по адресам: улица Госпитальная, 15 и 15а, а также улица Юбилейная, 34, работы выполнены на 25%. Ведётся замена кабин и противовесов, выполняются электромонтажные работы в шахтах лифтов, устанавливаются обрамления дверей шахт.

Подрядная организация ООО «Невский лифт» в соответствии с договором выполняет работы по замене 14 единиц лифтового оборудования в четырёх домах.

Качество работ по замене лифтов и сроки их завершения находятся на особом контроле регионального оператора. Для получения дополнительной информации жители могут обратиться на горячую линию по телефону: 8(8112)29-82-23.