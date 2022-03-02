Сбербанк ушел с европейского рынка

09:41, 02 марта 2022, ПАИ

Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка, пишет газета «Известия».

В сообщении финансовой организации говорится, что дочерние банки столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности своих сотрудников.

«В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки. При этом дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством», - отметили в кредитной организации.

При этом отмечается, что активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам.