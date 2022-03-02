Видео: Икарийские игры, антипод и «Барыня» – один день в псковском цирке

11:34, 02 марта 2022, ПАИ

Цирковые артисты из Пскова стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Праздник нашего детства» в Твери. В нем участвовали 40 любительских коллективов со всей России, прошедших предварительный отбор. Псковская студия циркового искусства существует с 1968 года, её воспитанники делают карьеру на профессиональных аренах в Москве и Санкт-Петербурге, лучшие ученики планируют продолжить обучение в главном цирковом училище страны.

Видеорепортаж ПАИ – о том, как создаются легенды цирка.