Видео: Икарийские игры, антипод и «Барыня» – один день в псковском цирке
Цирковые артисты из Пскова стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Праздник нашего детства» в Твери. В нем участвовали 40 любительских коллективов со всей России, прошедших предварительный отбор. Псковская студия циркового искусства существует с 1968 года, её воспитанники делают карьеру на профессиональных аренах в Москве и Санкт-Петербурге, лучшие ученики планируют продолжить обучение в главном цирковом училище страны.
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