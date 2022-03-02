200 тысяч рублей перевела жительница Новосокольников мошенникам

10:09, 02 марта 2022, ПАИ

Жительница Новосокольников перевела мошенникам около 200 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

22 февраля 41-летней женщине позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что некие злоумышленники якобы намерены незаконно оформить на нее кредит. А чтобы избежать этого, горожанке порекомендовали самой незамедлительно получить кредит и перечислить деньги на указанный ей счет.

Женщина доверилась звонившим, которые прислали за ней такси. Она выехала в Великие Луки. Здесь гражданка оформила кредит и через банкомат перевела на счет «доброжелателей» около 200 тысяч рублей. Когда же потерпевшая, наконец, поняла, что стала очередной жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.