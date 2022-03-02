Эксперт охарактеризовал ситуацию на псковском рынке недвижимости как преддверие паники

10:15, 02 марта 2022, ПАИ

Директор агентства недвижимости «Этажи - Псков» Роман Максименко охарактеризовал текущую ситуацию на рынке недвижимости как преддверие паники.

Он отметил, что участники рынка сейчас склонны останавливать сделки. Однако, по его мнению, если у вас есть причина купить или продать недвижимость, лучше сделать это сейчас. «Сейчас период выгодный для всех, кто хочет совершить сделку с недвижимостью», – подчеркнул директор агентства.

Роман Максименко предположил, что в ближайшие два-три месяца стоит ожидать краткосрочного снижения цен на квартиры. А в перспективе шести-восьми месяцев он ожидает повышения цен из-за подорожания строительных материалов.

«Ставка по ипотеке в 18% практически «заградительная», её при нынешнем уровне доходов населения обслуживать будет тяжело. Возможно, правительство примет какие-то меры, чтобы сделать ипотеку доступной. Если же этого не случится, то ипотечные заёмщики, а у нас их около 70%, будут с рынка утекать», – отметил эксперт.

В компании «Псковжилстрой» считают, что определённая категория покупателей «затаится в ожидании», и отметили, что это естественная реакция в текущей ситуации. «Те, кто уже был настроен на покупку, купят, а кто только планировал – подождет», – предполагают специалисты.