Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Образ Петра Великого»

10:38, 02 марта 2022, ПАИ

Агентство развития внутреннего туризма продолжает прием заявок на участие во всероссийском молодежном творческом конкурсе «Образ Петра Великого», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Конкурс направлен на поддержку молодежного искусства страны, а также на содействие в изучении военной истории и обеспечение ее популяризации, воспитание патриотизма, укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, укрепление исторической и культурной связи поколений.

Подать заявку на участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте. Прием заявок осуществляется до 1 июня. Итоги конкурса подведут 15 сентября.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: живописные произведения, скульптурные произведения, декоративно-прикладное искусство, литературные произведения, стрит-арт-произведения (граффити, инсталляции), новые формы (использование IT-технологий, видео- и анимационные ролики).

Оценка конкурсных работ осуществляется в двух возрастных категориях – 14-17 и 18-35 лет. Для отбора победителей формируется Экспертный совет, включающий в себя видных деятелей культуры, искусства и исторической науки, общественных деятелей, политиков и других.

Победители в группе с 14 до 17 лет (включительно) в каждой номинации будут награждены планшетами, победители в группе с 18 до 35 лет (включительно) – денежными призами.

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Ознакомиться с положением конкурса, требованиями к работам можно на сайте.