Два из трёх немецких обществ дружбы с Псковом подтвердили сотрудничество

10:39, 02 марта 2022, ПАИ

Немецкий город Нойс заморозил на неопределенный срок побратимские отношения с Псковом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков» со ссылкой на региональное радио NE-WS 89.4 администрации Нойса. Требование исходило от партии «Молодые либералы». Представители этой партии посоветовали администрации Нойса найти город-побратим на Украине.

Институт побратимства предполагает установление постоянных дружественных связей для ознакомления с жизнью, историей и культурой города-партнера с целью достижения лучшего взаимопонимания, укрепления сотрудничества и дружбы, а также обмена опытом в разрешении схожих проблем, стоящих перед городскими властями и организациями.

«Говоря о побратимстве городов, часто вспоминают термин «народная дипломатия». В современной международной политике народная дипломатия принимает различные формы, кроме культурного сотрудничества можно выделить туристический обмен, спорт и сотрудничество городов. Термин «народная дипломатия» относят к неофициальным широким контактам между обычными людьми, которые в итоге способствуют улучшению отношений между государствами и народами. Усилия «народных дипломатов» помогают сглаживать искаженное восприятие другой стороны и могут полностью отменить тенденцию возникновения опасных ксенофобских настроений», – отметила глава Пскова Елена Полонская.

При этом руководитель муниципалитета подчеркнула, что данный инструмент действительно работает, и сообщила, что два из трёх существующих немецких обществ дружбы с Псковом подтвердили намерение сотрудничать и далее, несмотря на решение властей своих городов, так как в основе этого сотрудничества – многолетняя дружба с псковичами.