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Общество

В Псковском районе ввели запрет выхода на лёд озёр

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В Псковском районе с 28 февраля введён запрет выхода на лёд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Решение принято в связи с повышением температуры воздуха и начавшимся процессом таяния льда на озерах. Соответствующее распоряжение приняла региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Сотрудники МЧС будут патрулировать водоёмы Псковской области, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с гибелью людей на водных объектах. Также будет проведен ряд профилактических и организационных мероприятий во взаимодействии с управлениями МВД России, пограничного управления ФСБ РФ по региону, Росприроднадзора.

«Обращаем внимание, что за нарушение запрета выхода населения на лед озер Псковского района предусмотрена административная ответственность согласно статье 2.27 Закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», – отметили в ведомстве. 

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В Псковском районе ввели запрет выхода на лёд озёр

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