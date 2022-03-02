За попытку убийства в состоянии аффекта будут судить себежанина

10:44, 02 марта 2022, ПАИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Себежского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 107 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в состоянии аффекта), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

13 сентября 2021 года хозяин жилища вместе с супругой и знакомым, который присоединился к ним позднее, находился в бане в одном из населенных пунктов в Себежском районе, где отмечал день рождения возлюбленной. Он ненадолго вышел, а когда вернулся, застал жену в объятиях гостя, разозлился, схватил нож и несколько раз ударил им знакомого. Затем, ошибочно полагая, что убил потерпевшего, ушел.

По заключению экспертов мужчина в момент совершения инкриминируемого ему деяния находился в состоянии аффекта.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.