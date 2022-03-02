На 14,73% снизилась заболеваемость ОРВИ в Псковской области

10:55, 02 марта 2022, ПАИ

В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 14,73%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

За неделю с 21 по 27 февраля выявили 6 798 случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже недельного порогового уровня по населению в целом на 10,25%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе от 15 лет и старше – на 151,7% (4 597 случаев).

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 18,63% (3 167 случаев). Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше еженедельного порогового уровня по населению в целом на 56%.

Всего за неделю госпитализирован 81 человек, количество госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 48 человек (на 145,5%).