Псковичи стали призерами первенства СЗФО по дзюдо в Череповце

11:02, 02 марта 2022, ПАИ

Псковичи стали призерами первенства СЗФО по дзюдо в Череповце. Как сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство», турнир среди спортсменов в возрасте до 15 лет собрал более 300 участников из 9 регионов.

Псковские дзюдоисты привезли четыре медали. Золотую награду завоевал Кирилл Кротов (50 кг). Серебро у Артема Журавлева (55 кг). Бронзовые медали у Артема Макуша (73 кг) и Елизаветы Артемьевой (48 кг).

Кирилл Кротов и Артём Журавлев отобрались на первенство России по дзюдо до 15 лет.

Псковские тренеры отметили упорную борьбу спортсменов, которые остановились в шаге от пьедестала почета и заняли пятые места в своих весовых категориях: Матвей Степанов (46 кг), Иван Пальнес (60 кг), Кирилл Маслов (73 кг).

«Члены судейской коллегии соревнований отметили значительный рост псковской команды в этом спортивном сезоне, спасибо большое тренерам за труд», - отметили в клубе единоборств «Спортивное единство».