«Экопром» размещает в Пскове баннеры с правилами складирования отходов на контейнерных площадках

11:18, 02 марта 2022, ПАИ

Псковский филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») для информирования населения размещает в Пскове баннеры с правилами складирования отходов на контейнерных площадках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В прошлом году баннер был размещен на площадке на пересечении улиц Застенной и Первомайской.

Сегодня баннеры появились на контейнерной площадке на улице Малясова у дома №21. Здесь сотрудники «Экопрома» практически всегда обнаруживают строительный мусор в мешках, шифер и многое другое.

Как сообщили в компании, на другие контейнерные площадки Пскова будет вывешено 20 баннеров, объясняющих правила складирования ТКО и КГМ, а также с разъяснениями, что запрещено складировать на контейнерных площадках и в самих контейнерах.

«Надеемся, что таким образом мы сможем вместе сделать наш город чище и научить граждан правильному складированию мусора на контейнерной площадке», - отметили в «Экопроме».

В ближайшее время регоператор планирует разместить баннеры по следующим адресам:

в Пскове – улица Юбилейная, 77б; улица Юности, 3; улица Шестака, 27, улица Алехина, 8;

улица Юбилейная, 77б; улица Юности, 3; улица Шестака, 27, улица Алехина, 8; в деревне Борисовичи – улица Пражская, 8/12;

в деревне Родина – улица Школьная, 1;

в деревне Неелово – улица Новая, 1.

Также баннер будет размещен в Псковском районе на контейнерной площадке в посёлке Писковичи за магазином «Пятёрочка».