Вячеслав Фетисов: ВООП должно стать авторитетной экологической организацией

11:23, 02 марта 2022, ПАИ

Председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ГД РФ Вячеслав Фетисов рассказал «АиФ» о развитии организации и о том, каким он видит организацию через 2,5 года, когда ей исполнится 100 лет.

«К 100-летию у нас есть возможность стать авторитетной экологической организацией. Экологов сейчас много в стране. Нам нужно будет найти точки взаимодействия и объединить усилия со всеми разумными и позитивными организациями», - отметил Фетисов.

По словам спикера, к моменту 100-летия надо подписать соглашения с зарубежными соседями, что особенно важно для выработки единых принципов и позиций в международном сотрудничестве. Он убеждён, что, только объединившись, можно защитить общие интересы.

Вячеслав Фетисов также добавил, что важно вовлекать людей в процесс – проводить не только акции и субботники, но и организовать системную работу по исправлению проблем, которые накопились.

«Ещё раз повторюсь, мы должны стать авторитетной организацией и внутри страны, и на международном уровне. Добрые дела, понятные дела объединяют людей больше, чем что-либо», - сказал он, призвав создать мощную региональную сеть на территории страны, куда придут неравнодушные люди.

Председатель Всероссийского общества охраны природы также отметил, что необходимо создать сильную общественную организацию, объединяющую все политические движения. «Ведь отдельная партия – это конкуренция на политическом рынке. И мы видим на примере других стран, той же Германии, что из-за этой конкуренции «зелёные» политики начинают принимать не вполне взвешенные решения, чтобы выглядеть в глазах своего избирателя все «зеленее и зеленее».

В завершение он отметил, что ВООП должно стать объединяющей организацией. «Мы должны передать её следующему поколению, а молодёжь уже сама решит, что дальше. Политизировать сегодня экологию и климат неправильно».

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