Около 20 тонн гуманитарной помощи отправили псковичи в Ростовскую область

12:44, 02 марта 2022, ПАИ

Псковичи отправили первую партию гуманитарной помощи в Ростовскую область. Около 20 тонн вещей и продуктов, которые собрали для эвакуированных из Донбасса неравнодушные люди, общественники, коллективы предприятий и предприниматели, а также активисты партии «Единая Россия» и волонтеры, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В составе гуманитарного груза – нескоропортящиеся продукты, вода, постельные принадлежности, средства личной гигиены, вещи для детей, в том числе канцелярские принадлежности, игрушки. Пункты сбора гуманитарной помощи продолжают работать во всех 26 местных отделениях партии «Единая Россия».

«Хочу выразить огромную благодарность за добросердечность всем жителям Псковской области, которые откликнулись на призыв и приняли участие в сборе гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. Депутаты «Единой России» всех уровней, предприниматели, общественники, спортсмены, представители диаспор, другие неравнодушные люди с первого дня объявленного сбора активно подключились к вопросу оказания помощи беженцам. Поток желающих помочь людям, попавшим в трудную ситуацию, не прекращается. Волонтеры в ежедневном режиме занимаются сортировкой вещей и подготовкой их к транспортировке. Мы своих не бросаем! И всегда поможем тем, кто нуждается в поддержке!» — отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«Сложившаяся ситуация в Донбассе не может оставить в стороне ни одного жителя нашего региона. Люди оказались в беде и были вынуждены покинуть свои дома, переехать, чтобы остаться в безопасности. И наши спортсмены сразу откликнулись, как узнали о сборе помощи для эвакуированных мирных жителей Донбасса. Мы собрали и принесли продукты и вещи, необходимые людям. А также наши спортсмены, представители дагестанской диаспоры приняли активное участие в сортировке и погрузке гуманитарной помощи», — пояснил руководитель псковской городской федерации ММА, председатель дагестанской диаспоры в Пскове Руслан Мурадалиев.

Отметим, в Псковской области работают также пункты сбора гуманитарной помощи беженцам Донбасса во всех муниципальных образованиях региона на базе волонтерских штабов всероссийской акции «Мы вместе». Несколько дней назад губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил волонтерский штаб по сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР и передал товары для детей.