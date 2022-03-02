1588 человек умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии

12:54, 02 марта 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё пять человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 588 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 98 330 человек, 80 167 пациентов выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.