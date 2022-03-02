800 килограммов белорусской небезопасной говядины не пропустили через границу в Псковской области

13:13, 02 марта 2022, ПАИ

В Псковской области сотрудники территориального управления Россельхознадзора при проведении мероприятий с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Псковской таможни задержали транспортное средство, в котором незаконно осуществлялась перевозка 8 центнеров говядины в четвертинах из Белоруссии в Санкт-Петербург. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспектор выявил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на товар и маркировки на мясе (клейма), подтверждающих происхождение и безопасность продукции. А также нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки мясосырья - в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование.

Кроме того, Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз говядины на кости из Белоруссии в связи с неопределенным статусом страны по губкообразной энцефалопатии.

Перемещение 8 центнеров говядины на кости по территории Евразийского экономического союза запрещено, возбуждено дело об административном правонарушении. Оформлен акт о возврате груза.