Бронзу завоевала псковичка на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

14:00, 02 марта 2022, ПАИ

Бронзовую медаль завоевала псковская спортсменка на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в Ижевске. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Мастер спорта России Анна Веселова выступала в упражнении «пистолет пневматический - скоростная стрельба». Всего в соревнованиях приняли участие 435 спортсменов из 46 регионов страны.

«Поздравляем спортсменку и тренера Ольгу Чернобровкину с успешным началом сезона», - отметили в Центре спортивной подготовки региона.