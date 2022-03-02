Бронзу завоевала псковичка на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе
Бронзовую медаль завоевала псковская спортсменка на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в Ижевске. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Мастер спорта России Анна Веселова выступала в упражнении «пистолет пневматический - скоростная стрельба». Всего в соревнованиях приняли участие 435 спортсменов из 46 регионов страны.
«Поздравляем спортсменку и тренера Ольгу Чернобровкину с успешным началом сезона», - отметили в Центре спортивной подготовки региона.
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