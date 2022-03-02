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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с большим отрывом лидирует в медиарейтинге

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с большим отрывом лидирует в региональном медиарейтинге политиков, чиновников и общественников Псковской области за февраль 2022 года. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Михаил Ведерников занимает первое место в региональном медиарейтинге с медиаиндексом 18167,4. На второй строчке – глава администрации Пскова Борис Елкин с медиаиндексом в 5890. Третью позицию заняла главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко с медиаиндексом 3464.

«Псковская правда» также составила топ-10 псковских випов по упоминаемости в федеральных СМИ. В топ-10, по данным федеральных СМИ, Михаил Ведерников на втором месте с медиарейтингом 5739. Впереди только первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который активно действовал на фоне спецоперации, съездив в Донецк и выдав многочисленные комментарии.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

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