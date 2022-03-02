Две тысячи немаркированных пачек сигарет изъяли псковские таможенники

14:03, 02 марта 2022, ПАИ

В Острове из магазина розничной продажи табачных изделий таможенники во взаимодействии с сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Псковской области изъяли 2 085 пачек сигарет без обязательных акцизных марок Российской Федерации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В торговой точке сотрудники нашли табачные изделия белорусского производства различных марок. Часть из них продавали с акцизными марками Белоруссии, часть – с полным отсутствием маркировки. Предварительная стоимость изъятых пачек сигарет превышает 225 тысяч рублей.

Несколькими днями ранее из магазина города Пскова таможенники изъяли 245 пачек белорусских сигарет, не маркированных российскими акцизными марками. Табачная продукция также изъята из торгового оборота.