5 марта из Псковской области в Ленинградскую отправится «Партизанский обоз»

14:15, 02 марта 2022, ПАИ

Межрегиональный военно-патриотический маршрут «Дорогами памяти и поиска», посвященный 80-й годовщине отправки первого партизанского обоза с продовольствием из Псковской области в Ленинград, стартует 5 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Поискового движения России.

Поисковики, общественники и активисты выедут из деревни Нивки Дедовичского района Псковской области. На лыжах и технике участники похода пройдут через Рдейские болота до Новгородской области, до деревни Белебелка Поддорского района.

Также в этот день в Дедовичах пройдет межрегиональный фестиваль патриотической песни с участием вокалистов трех регионов и передвижная выставка Поисковой экспедиции «Долина», посвященная партизанскому движению на территории Ленинградской области.

Партизанский край - уникальное явление в истории многих мировых войн: в тылу наступавшей оккупационной армии был создан и прочно удерживался огромный район, население которого продолжало жить по своим экономическим и государственным законам. Весь Советский Союз знал о бедственном положении блокадного Ленинграда, но именно из партизанского края, окружённого со всех сторон врагами, был отправлен первый продовольственный обоз в голодающий Ленинград. Люди и лошади проваливались в сугробы, немецкие самолёты обстреливали обоз зажигательными боеприпасами, но продовольствие доставили без потерь.

Мероприятия проводятся при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Дорогами памяти и поиска: 1942 год на Новгородской земле».