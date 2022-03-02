В деревне Паневик спасли примерзшего ко льду лебедя

14:28, 02 марта 2022, ПАИ

В деревне Паневик местные жители обратились в администрацию города, к Елене Полонской, с просьбой помочь с эвакуацией застрявшего в льдине лебедя. Несколько дней птицу кормили своими силами, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня на телефон дежурного аварийно-спасательной службы поступило сообщение о застрявшем на реке Пскове лебеде. Птица примерзла ко льду. По прибытии спасатели попытались подойти к птице, сидящей на льду. При приближении человека птица оторвалась от льдины и улетела. Жизни птицы ничего не угрожает», - рассказал главный специалист аварийно-спасательной службы Роман Тумановский.

На месте работали сотрудники аварийно-спасательной и водолазной службы.