Сотрудники IT-компаний РФ смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии

14:34, 02 марта 2022, ПАИ

Сотрудники IT-компаний России получат отсрочку от армии и возможность оформить льготную ипотеку, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило правительству принять пакет мер для удержания в стране разработчиков программного обеспечения и развития IT-компаний.

По информации РБК, среди предложенных мер предоставление сотрудникам IT-компаний льготной ипотеки, отсрочка от армии, упрощенное получение разрешения на работу и вида на жительство, предоставление грантов, развитие программы льготного кредитования и т. д.