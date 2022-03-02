По решению Михаила Ведерникова зарплаты специалистов отделения сопровождаемого проживания будут увеличены
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение выделить дополнительные средства, которые позволят увеличить заработную плату сотрудников отделения сопровождаемого проживания. Такое решение глава региона принял в ходе рабочей встречи с директором Центра лечебной педагогики, членом Общественной палаты РФ от Псковской области Андреем Царевым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
«Эти специалисты работают для людей с ментальной инвалидностью, которые не могут жить самостоятельно, без постоянной помощи и поддержки соцработников. Труд этот очень непростой, здесь есть и утренние, и вечерние, и ночные смены. При этом зарплаты значительно ниже, чем в среднем по региону», - заметил губернатор.
На увеличение фонда оплаты труда будет направлено 1,6 млн рублей, что позволит повысить заработную плату 14 специалистам отделения сопровождаемого проживания. Отделение действует в структуре Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты».
НКО «Я и Ты» совместно с Центром лечебной педагогики реализует проект на основе социального партнерства государства и общественности.
Празднуете ли вы Масленицу?
Михаил Ведерников поблагодарил представителей областной судебной системы за работу на благо жителей региона
По решению Михаила Ведерникова зарплаты специалистов отделения сопровождаемого проживания будут увеличены
Председатель областного Собрания Александр Котов существенно укрепил свои позиции в медиарейтинге