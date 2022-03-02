По решению Михаила Ведерникова зарплаты специалистов отделения сопровождаемого проживания будут увеличены

16:07, 02 марта 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение выделить дополнительные средства, которые позволят увеличить заработную плату сотрудников отделения сопровождаемого проживания. Такое решение глава региона принял в ходе рабочей встречи с директором Центра лечебной педагогики, членом Общественной палаты РФ от Псковской области Андреем Царевым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Эти специалисты работают для людей с ментальной инвалидностью, которые не могут жить самостоятельно, без постоянной помощи и поддержки соцработников. Труд этот очень непростой, здесь есть и утренние, и вечерние, и ночные смены. При этом зарплаты значительно ниже, чем в среднем по региону», - заметил губернатор.

На увеличение фонда оплаты труда будет направлено 1,6 млн рублей, что позволит повысить заработную плату 14 специалистам отделения сопровождаемого проживания. Отделение действует в структуре Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты».

НКО «Я и Ты» совместно с Центром лечебной педагогики реализует проект на основе социального партнерства государства и общественности.