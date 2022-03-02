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Общество

Быть услышанными

Некоторые представители экспертного сообщества, например,президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов,  всерьез рассуждают об увеличении вероятности третьей Мировой. Однако при этом они исходят, на наш взгляд, из ложных посылов и неверных стартовых условий задачи.

Иллюстрация с портала www.pinterest.ru

Вероятность новой мировой войны никогда не относилась к области малых математических вероятностей. Любое государство мира, имея свою военную стратегию и оборонную концепцию, обязано предусматривать такой сценарий развития событий.  А в общественно-политической повестке дня ее вероятность, включая использование ядерного оружия, только за последние три десятилетия несколько раз возникала в общественно-политической повестке дня — с той или иной степенью активности обсуждения.

Переходя к текущей повестке дня, обратим внимание на мнимое впечатление системности и единства стран Запада в отношении санкций в России. Подавляющее большинство ударов, которые США и его сателлиты наносят по России, являются палками о двух концах и больно ударят не только по российской экономике, но и по европейской. Просчитаны ли до конца были эти риски? Нет, их не считали заранее, не просчитали и до сейчас. 

Российская сторона привыкла к кризисам, Европа же привыкла есть сыто и спать крепко.

Далее. Эксперт исходит из вилки, что вариантов развития событий всего два: «мирный договор с Украиной на условиях России или начало третьей мировой войны (поводом будет неприемлемость для России условий договора с Украиной)». Это выглядит как искусственное заужение поля возможностей, во-первых. Во-вторых, вариант «не по сценарию Москвы» совершенно не означает начало мировой войны. Он будет означать, что спустя 8 лет Европа так и не научилась слушать и слышать — и жесткое принуждение к тому чтобы быть услышанными.

К ядерной войне морально не готов никто. Ни там, ни здесь. Но вот вбрасывание в общественное сознание мысли, что если уж она начнется, то виновата будет в этом только Россия, что ж, это вполне похоже на отработку определенных методичек. Так думать бы не хотелось.

Андрей Разумов
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