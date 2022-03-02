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Общество

Идеи псковских волонтеров гостеприимства поддержали на форуме «Импульс 2022»

Псковские волонтеры гостеприимства приняли участие в шестом Межнациональном молодежном форуме «Импульс 2022», посвященном этномедиа и этнотуризму в молодежном пространстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На форуме была представлена деятельность сообщества «Волонтеры гостеприимства», технологии и практики работы с молодежью и волонтерами в сфере развития внутреннего туризма и повышения туристической привлекательности городов России.

Координаторы проекта провели практическое занятие, в каждой группе участников были высказаны идеи, которые помогут привлечь единомышленников в развитие внутреннего туризма и повышение туристской привлекательности на примере Якутии, опираясь на представленный успешный опыт гостеприимных добровольцев. 

Псковская делегация успешно презентовала свои региональные практики. Они вызвали повышенный интерес у участников форума, и теперь кейсы псковских наработок будут тиражироваться на территории Республики Саха (Якутия).

Организаторы отметили пользу практического занятия, где участники вдохновились идеями по вовлечению молодежи в развитие туризма.

В качестве спикеров на мероприятиях выступали федеральные эксперты — руководство Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Гильдии межэтнической журналистики и Молодежной ассамблеи народов России, а также представители профильных федеральных и региональных АНО и СМИ.

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