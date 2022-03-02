Беженцы из Донбасса могут получить бесплатную юридическую помощь в Псковской области

16:52, 02 марта 2022, ПАИ

Для оказания бесплатной юридической помощи беженцам, прибывшим с территорий ДНР и ЛНР, Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России организовало горячую линию по телефонам: 8-953-235-67-67 и 20-10-92.

Линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Также по предварительной записи проводятся очные консультации.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о готовности региона принять и разместить до 400 беженцев из ДНР и ЛНР.