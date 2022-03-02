Вышедшую из строя технику псковичи по-прежнему могут выбрасывать в мусорные контейнеры

17:27, 02 марта 2022, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО филиал ООО «Экопром» напоминает жителям Псковской области, что с 1 марта запрещается выбрасывать компьютерную и бытовую технику в контейнеры для ТКО. Но этот запрет касается только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что жители и дальше могут оставлять вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или сдавать на утилизацию.

«В частности, утилизация старых телефонов необходима, поскольку их детали не разлагаются, а сжигание гаджетов способствует выделению вредных веществ. Холодильники, к примеру, нельзя выбрасывать из-за фреона — вещества, с помощью которого он охлаждает продукты. Фреон относится к IV классу опасности: под воздействием солнечных лучей он начинает разлагаться и выделять токсичные вещества, ядовитые для человека», - говорится в сообщении.

Напомним, что с 2021 года россиянам запрещено выбрасывать 182 вида товаров, в том числе ртутные лампы, термометры, шины, телефоны, аккумуляторы, химические вещества и медицинские отходы.