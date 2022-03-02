YouTube-каналы НТВ заблокированы для жителей 70 стран

17:39, 02 марта 2022, ПАИ

Каналы вещателя НТВ на сервисе видеохостинга YouTube недоступны жителям более 70 государств, в том числе всех стран Европы. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале НТВ.

«YouTube-каналы НТВ больше недоступны жителям других стран. Сейчас в черном списке - больше 70 государств, в том числе вся Европа <…> Иллюзий ни у кого нет: полное отключение наших каналов - вопрос времени», - говорится в сообщении.