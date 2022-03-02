Работа по внедрению дизайн-кода началась в Великих Луках

17:41, 02 марта 2022, ПАИ

В Великих Луках прошли публичные слушания по введению на территории города единых требований к оформлению вывесок и фасадов зданий. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своём Instagram-аккаунте.

Николай Козловский отметил, что данный проект разработан по поручению губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова и направлен на формирование целостного архитектурно-художественного облика города Великие Луки.

В рамках проекта будет выработана единая концепция цветового решения фасадов домов, строений и сооружений. «Большинство вывесок в нашем городе не сочетается с городской средой в целом, а то и вовсе перекрывает архитектурные элементы здания. К тому же многие рекламные баннеры быстро изнашиваются, теряют первоначальный вид, выглядят неряшливо и просто безвкусно. Встречаются случаи, когда ими завешивают не только витрины, но и стены домов», - отметил Козловский.

Благодаря проекту будет запрещена точечная окраска и облицовка фасада. При необходимости покраски будет допускаться использование общего колера фасада либо по согласованию с администрацией города подходящего цветового решения.

«Конечно, дизайн-код будет вводиться постепенно. В первую очередь начнём с исторической части города, с нашего центра. Срок введения дизайн-кода на этой территории составит год. Привести вывеску в соответствие с установленными требованиями её владелец должен будет за счёт собственных средств. Именно поэтому и дан переходный период, чтобы собственники подготовились, разработали новую вывеску и согласовали ее», - сказал глава города.

Николай Козловский также призвал всех отнестись к данной мере с пониманием.