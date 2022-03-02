Российские команды собираются удалить из видеоигр FIFA и NHL

17:56, 02 марта 2022, ПАИ

Разработчик видеоигр Electronic Arts планирует «удалить Россию» из серии спортивных симуляторов FIFA и NHL. Об этом сообщает журналист Том Хендерсон со ссылкой на электронную переписку сотрудников компании.

Пока неизвестно, затронет ли блокировка лишь сборные команды России или же отдельные российские игроки зарубежных команд также будут удалены из составов.