Полиция приглашает псковичей на службу в подразделения дознания

18:05, 02 марта 2022, ПАИ

В подразделения дознания УМВД России по Псковской области требуются дознаватели, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане в возрасте до 40 лет, несудимые, имеющие высшее юридическое образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Заработная плата – от 35 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск – от 40 календарных дней.

Лица, принятые на службу, а также члены их семей пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, застрахованы государством. В городе Великие Луки сотрудникам предоставляются служебные квартиры.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу Псков, Октябрьский проспект, 48, кабинет № 143 или по телефону (8 8112) 59-22-92 (отдел организации дознания УМВД России по Псковской области).