В майские праздники количество отходов в районах Псковской области выросло на 35–40%

19:38, 14 мая 2025, ПАИ

В майские праздники количество отходов в районах Псковской области выросло на 35–40 %, сообщил руководитель ООО «Экогрупп» – регоператора по обращению с ТКО в Псковской области Денис Кузнецов в прямом эфире Центра управления регионом сегодня, 14 мая.

В связи с этим жалобы на несвоевременный вывоз мусора поступали из Псковского, Плюсского и Бежаницкого районов. «Таких жалоб было немного, и все они оперативно, в течение 12 часов, отрабатывались», – отметил Денис Кузнецов.

Он также добавил, что после получения извещения о перенакоплении отходов на какой-либо контейнерной площадке к ней оперативно отправляется мусоровоз. «В основном такую информацию мы черпаем из соцсетей, куда нам пишут граждане, или [получаем] от муниципальных властей», – рассказал руководитель регоператора.