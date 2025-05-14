Что запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры, напомнили псковичам в «Экогрупп»

19:55, 14 мая 2025, ПАИ

Что запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры, напомнил руководитель ООО «Экогрупп» – регоператора по обращению с ТКО в Псковской области Денис Кузнецов в эфире Центра управления регионом 14 мая.

«У нас недавно произошёл инцидент с возгоранием мусорного контейнера, в который, по-видимому, кто-то выбросил горюче-смазочные материалы, растворитель или краску, затем кто-то ещё, проходя мимо, кинул туда непотушенную сигарету, и мы в результате потеряли два контейнера», – рассказал Денис Кузнецов.

Руководитель регоператора напомнил, что никакие жидкие отходы не должны попадать в мусорные баки. То же касается шин, веток, ботвы, стройматериалов, которые не относятся к твёрдым коммунальным отходам.

«Но многие, кто делает ремонт, об этом даже не задумываются. А между тем эти отходы должны вывозиться за дополнительные деньги. На это делается дополнительная заявка: можно позвонить нам, чтобы мы как положено это утилизировали. Потратить на это семь-восемь тысяч рублей, заложив в смету ремонта, вполне можно. Повторюсь, строительные материалы не должны попадать на контейнерные площадки», – подчеркнул Денис Кузнецов.

Кроме того, по словам руководителя компании, за чистоту вокруг контейнерной площадки отвечают её владельцы – администрация муниципалитета или управляющая компания. Денис Кузнецов также уточнил, что и замена контейнерного парка не обязанность регоператора. «Но мы закупили определённое количество контейнеров и за время, которые проработали, поменяли уже 1 700 контейнеров», – рассказал руководитель ООО «Экогрупп».