Как не платить за вывоз мусора в случае отъезда, рассказали псковичам в «Экогрупп»

18:57, 14 мая 2025, ПАИ

Как не платить за вывоз мусора в случае отъезда в командировку или отпуск, рассказал руководитель ООО «Экогрупп» – регоператора по обращению с ТКО в Псковской области Денис Кузнецов в эфире Центра управления регионом 14 мая.

Чтобы исключить дополнительные начисления на вывоз ТКО в случае выезда жильца, нужно предоставить справку о командировке, из больничного стационара или билеты – смотря по какой причине человек отсутствует, а к ним приложить заявление.

«Бояться этого не стоит. Всё очень просто. К нам, например, сейчас обращается немало людей, которые находятся на СВО. Если отсутствие продолжительное (например, человек переехал на ПМЖ в другое место), тогда можно предоставить справку о регистрации в другом месте – соответственно, плата за услугу начисляться не будет», – пояснил Дмитрий Кузнецов.

Если, наоборот, возникла необходимость заключить договор о вывозе ТКО, подробнее об алгоритме действий можно прочитать на сайте компании: там описан весь перечень документов. К примеру, для человека, который проживает в собственном доме, будет достаточно заявления, ксерокопии паспорта и выписки из ЕГРН. Подать заявку на заключение договора можно по электронной почте через «Почту России» или обратившись в офисы обслуживания клиентов.

Дмитрий Кузнецов также коснулся темы вывоза крупногабаритных отходов. Он уточнил, что в муниципалитетах вывоз, как правило, происходит по заявке муниципальных властей. «Если же жители города или района заметили, что в какой-то момент крупногабаритных отходов стало много, а машины ещё нет, всегда можно отправить информацию об этом нам на почту или во «ВКонтакте», – добавил руководитель «Экогрупп».